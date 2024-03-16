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Trabzonspor Kulübü Proje ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı, Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileriyle buluştu

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Trabzonspor Kulübü Proje ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı, Trabzon'da Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileriyle bir araya geldi. Yazıcı, merkezin Uzay ve Havacılık Kulübü tarafından düzenlenen 'Spordan Markaya, Başarı Ruhunda Var' konulu söyleşide, sporun önemini vurguladı ve Trabzonspor'un gelecek hedeflerinden bahsetti.

Trabzon spor Kulübü Proje ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı, Trabzon'da Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileriyle bir araya geldi.

Yazıcı, merkezin Uzay ve Havacılık Kulübü tarafından düzenlenen "Spordan Markaya, Başarı Ruhunda Var" konulu söyleşide, 13 yıl yüzme branşıyla ilgilendiğini söyledi.

Sporun kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu belirten Yazıcı, "Hangi spor dalıyla uğraştığınızın bir önemi yok. Yüzme, basketbol, futbol olabilir ama mutlaka sporla ilgilenin." dedi.

Yazıcı, futbolun doğasında galibiyet, beraberlik ve yenilmek olduğunu dile getirerek, "Şüphesiz ki Trabzonspor çok büyük bir camia ve kulüp olarak şampiyonlukla ilgili hayallerimiz her zaman var ama bu sene için malum bir dönemden geçiyoruz. Bunun için de hem hocamız hem yöneticilerimiz ve başkanımız açıklamalarda bulundu. Bu seneyi böyle güzel bir şekilde bitirelim, önümüzdeki sene çok daha iddialı olacağız." diye konuştu.

Gençlerin ülkenin geleceği olduğunun altını çizen Yazıcı, öğrencilere tecrübelerini anlattı, çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Yazıcı, Trabzonspor'da görev almaktan gurur duyduğunu anlatarak, "Benim açımdan çok onur duyduğum bir görev. Herkese nasip olmayacak görevler, vazifeler bunlar. Kendi hayatınızdan da çok fazla ödün vermenizi gerektirebiliyor ama zaten biz de bu sorumluluğumuzu bilerek buralara geldik." ifadelerini kullandı.

Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Selçuk İslamoğlu, 120 öğrenciye Trabzonspor forması hediye eden Yazıcı'ya plaket sundu.

Kaynak: AA / Spor

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