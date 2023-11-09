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Trabzonspor, Konyaspor maçı için hazır

Süper Lig'in 12'nci haftasında Konyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışması yapıldı. Bordo-mavili ekip, yarın saat 20.00'de Papara Park'ta Konyaspor ile karşılaşacak.