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Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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TRABZONSPOR, Süper Lig’in 5’inci haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 5'inci haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 13.00'de gerçekleştirilen antrenmanda, teknik ısınmanın ardından dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenman, dar alanda çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 13.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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