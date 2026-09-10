Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve ardından futbolcular pas çalışması yaptı. Antrenman, Konyaspor karşılaşmaya yönelik taktik çalışmayla sona erdi.
Trabzonspor, yarın saat 13.30'da gerçekleştireceği antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya hareket edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı