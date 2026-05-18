Trabzonspor'da TÜMOSAN Konyaspor mesaisi başladı

TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarına bugün start verdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda, Natura Dünyası Gençlerbirliği maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas, rondo ve şut çalışması yaptı.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

