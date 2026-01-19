Trabzonspor Muçi ile kazanmaya devam ediyor

SÜPER Lig'in 18'inci haftasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor , puanını 38'e yükselterek ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı. Zirve takibini sürdüren bordo mavililerde, son dakikada galibiyet golünü kaydeden Ernest Muçi, performansıyla öne çıkmayı sürdürüp, 8 golle takımına 9 puanlık katkı sağladı.

Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, puanını 38'e yükselterek ikinci yarıya moralle başladı. Kocaelispor ile oynadığı son 4 lig maçından da galibiyetle ayrılan Trabzonspor, bu rekabette rakibi karşısında Mart 1995–Ağustos 1997 döneminde yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisinden bu yana en uzun kazanma serisini tekrarladı.

MUÇİ YİNE SAHNEDE

Bu sezon attıkları gollerle takımlarına en fazla puan kazandıran 3 oyuncunun da Trabzonspor forması giymesi dikkat çekti. Bordo mavililerde Paul Onuachu 11 golle 14 puan, Felipe Augusto 9 golle 10 puan, Ernest Muçi ise 8 golle 9 puanlık katkı sağladı. Muçi ayrıca Süper Lig'de, Trabzonspor formasıyla Burak Yılmaz'dan (Aralık 2011–Ocak 2012) bu yana üst üste altı maçta gol atan ilk oyuncu oldu. Genç oyuncu; Kocaelispor (1), Gençlerbirliği (1) Beşiktaş (1), Konyaspor (1), Göztepe (2) Başakşehir (2) maçlarında fileleri havalandırarak dikkat çekici bir seri yakaladı.

Bu sezon Süper Lig'de ilk golü yediği maçlardan en fazla puan çıkaran takım konumundaki Trabzonspor (11 puan), Kocaelispor deplasmanında da 1-0 geriye düşmesine rağmen galip gelerek bu alandaki istatistiğini sürdürdü.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de Kocaelispor karşısında deplasmanda alınan galibiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Manşetlerde Muçi'nin performansı ön plana çıktı. Yerel basında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Taka: Körfez'de Fırtına koptu

Kuzey Ekspres: Muçi Airlines

Sonnokta: Fırtına yıktı geçti

Günebakış: Gülmek Trabzon'a yakışıyor