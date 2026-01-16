Haberler

Trabzonspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü. Fildişi Sahili Milli Takımı'ndan dönen Oulai da takıma katılarak antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Afrika Uluslararası Kupası'nda elenmesinin ardından Oulai de Trabzon'a gelerek takımla birlikte çalıştı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Rondo ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Fildişi Sahili Milli Takım ile Afrika Uluslararası Kupasından elenmesinin ardından takımın genç yıldızı Oulai de takımla birlikte çalışmalara başladı. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu Kocaelispor maçında forma giyebileceği belirtildi.

Trabzonspor, yarın 12.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Bordo-mavililer aynı gün Kocaelispor ile deplasmanda oynayacağı maç için İstanbul'a hareket edecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları çıktı
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada

Kan donduran vahşet kamerada! İşte Atlas'ın son anları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Ameliyattan sonra aylarca ağrı çekti! Gerçek ortaya çıktığında her şey için çok geçti

Ameliyat bitti, ağrısı bitmedi! Gerçek anlaşıldığında artık çok geçti
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi

Ünlü oyuncunun kardeşi üzücü haberi verdi
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu

Genç kadını bu hale getirdi ama hala serbest