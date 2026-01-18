Kocaelispor-Trabzonspor maçından notlar

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son resmi maçın kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı.

Bordo-mavili futbol takımı, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'ndaki müsabakaya Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Felipe Augusto 11'i ile çıktı.

Trabzonspor'un yedek kulübesinde Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Taha Emre İnce, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Bouchouari, Nwakaeme, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Cihan Çanak yer aldı.

Teknik direktör Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası ikinci hafta maçında deplasmanda İstanbulspor'u 6-1 yendikleri maçın 11'inde 4 değişikliğe gitti. Tekke, kalede Onuralp Çevikkan, sol bekte Cihan Çanak, orta sahada da Bouchouari ve Ozan Tufan'ı yedeğe çekti.

Tekke, bu oyuncuların yerine Onana, Mustafa Eskihellaç, Oulai ve Zubkov'u sahaya sürdü.

Oulai geri döndü, Onuachu kadroda yer almadı

Trabzonspor'un Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili formasını giyen Christ Inao Oulai, turnuvanın tamamlanmasının ardından bordo-mavili formaya kavuştu.

Nijerya ile dün Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncülük maçında Mısır'a karşı 45 dakika forma giyen Paul Onuachu ise kadroda yer almadı.

Kocaelispor'da 3 değişiklik

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Gaziantep FK müsabakasında sahaya sürdüğü kadrodan 3 değişiklik yaptı.

İnan, Gaziantep FK maçında ilk 11'de görev alan Muharrem Cinan'ın yerine Haidara'ya, Can Keleş'in yerine Agyei'ye ve kart cezalısı Keita'nın yerine ise Rivas yer aldı.

Kocaeli ekibi Jovanovic, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Linetty, Agyei, Churlinov, Tayfur Bingöl, Rivas, Petkovic 11'i ile sahaya çıktı.

Yeşil-siyahlıların yedek kulübesinde Gökhan Değirmenci, Balogh, Syrota, Muharrem Cinan, Mustafa Ege Bilim, Show, Samet Yalçın, Can Keleş, Furkan Gedik, Serdar Dursun yer aldı.

İlk maçı Trabzonspor kazandı

Ligin ilk devresinde Papara Park'ta oynanan 1. hafta maçında sahadan Trabzonspor 1-0'lık skorla galibiyetle ayrılmıştı.

Müsabakanın tek golü 49. dakikada Onuachu'dan gelmişti.

Selçuk İnan, Trabzonspor'u hiç yenemedi

Kocaelispor Teknik Direktörü İnan, yönettiği kulüplerde Trabzonspor'a karşı çıktığı 4 müsabakada da galibiyet alamadı.

İnan, bordo-mavili ekibe karşı Kocaelisporla 1 mağlubiyet, Gaziantep FK ile 2 mağlubiyet 1 beraberlik yaşadı.

Basın Onur Günü unutulmadı

Kocaelisporlu futbolcular maç öncesi ısınmaya "DMD ölümcül kas hastalığını fark et Eray Kıvanç'a umut ol" yazılı pankartla çıkarken, maç öncesi seremonide "16 Ocak Basın Onur Günü kutlu olsun" pankartıyla yer aldı.