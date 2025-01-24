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Trabzonspor, Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklarına Başladı
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Trabzonspor, 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı. Yeni transfer Danylo Sikan'ın da katıldığı antrenmanda oyuncular, topa sahip olma ve taktiksel oyun çalışmaları yaptı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından topa sahip olma ve taktiksel oyun çalışması gerçekleştirdi.

Yeni transfer Ukraynalı oyuncu Danylo Sikan'ın da yer aldığı antrenman, kuvvet çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla Bellona Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
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