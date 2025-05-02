Trabzonspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman, dinamik ısınma, dar alanda oyun ve taktiksellik ile tamamlandı.
TRABZONSPOR Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından dar alanda oyun ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor