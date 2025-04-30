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Trabzonspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda pas ve sonuçlandırma çalışmaları yapıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 5 Mayıs'ta deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, pas ve sonuçlandırma çalışmaları yaptı.

Bordo-mavili takım, yarınki antrenmanla Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
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