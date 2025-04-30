Trabzonspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda pas ve sonuçlandırma çalışmaları yapıldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 5 Mayıs'ta deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, pas ve sonuçlandırma çalışmaları yaptı.
Bordo-mavili takım, yarınki antrenmanla Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor