Haberler

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekliyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda, sarı kart cezası nedeniyle Mustafa Eskihellaç forma giyemeyecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıklarının tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman taktik ağırlıklı geçti. Sarı kart cezası nedeniyle Mustafa Eskihellaç, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu oyuncunun yerine yeni transfer Lovik'in forma giymesi bekleniyor. Saviç ve Baniya'nın ise tedavileri sürüyor.

Bordo-mavililerin; 'Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Onuachu' 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı

Acun Ilıcalı'nın ortağı havalimanında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor

Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok...
İlçe adeta buzul çağını yaşıyor! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası

İlçe adeta buzul çağını yaşıyor! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor

Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok...
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi

Piyasalar merakla bekliyordu! Yılın ilk faiz kararı belli oldu
Bir annenin en zor anı! Teşhis sırasında adeta yıkıldı

Bir annenin en zor anı! Teşhis sırasında adeta yıkıldı