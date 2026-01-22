Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıklarının tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman taktik ağırlıklı geçti. Sarı kart cezası nedeniyle Mustafa Eskihellaç, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu oyuncunun yerine yeni transfer Lovik'in forma giymesi bekleniyor. Saviç ve Baniya'nın ise tedavileri sürüyor.

Bordo-mavililerin; 'Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Onuachu' 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor. - TRABZON