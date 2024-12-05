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Trabzonspor, Kasımpaşa Maçına Hazır

Trabzonspor, Kasımpaşa Maçına Hazır
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki son çalışma Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde karşılaşma öncesi son çalışmasını yaptı.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak haftanın açılış müsabakasını, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor
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