Haberler

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Kocaelispor galibiyetinin ardından antrenmanlarına aralıksız devam ediyor. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda oyuncular rejenerasyon ve oyun çalışmaları gerçekleştirdi. Ayrıca, Norveçli oyuncu Mathias Lovik'in bu akşam Trabzon'a ulaşması bekleniyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, 23 Ocak Cuma günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, yapılan antrenmanda Kocaelispor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas, rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı. Antrenmana transfer görüşmelerinde bulunan Sikan, tedavisi devam eden Savic ve Baniya katılmadı.

Trabzonspor hazırlıklarına yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

Öte yandan Trabzonspor, İtalya'nın Parma takımından transfer ettiği Norveçli oyuncu Mathias Lovik, bu akşam saatlerinde özel uçak ile Trabzon'da olması bekleniyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de arılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Suriye'deki ateşkesle ilgili Erdoğan'dan çarpıcı uyarı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı

Türkiye Atlas'a ağlıyor! Kan donduran cinayette yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Eliyle domuz yakalayıp ceza yiyen vatandaşa güzel haber

Yaban domuzunu eliyle yakalayan vatandaşa güzel haber
Yoğun kar yağışı! 3 ilin birbiriyle bağlantısı kesildi

Yoğun kar yağışı! 3 ilin birbiriyle bağlantısı kesildi
Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia

Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 90+5'te elinden kaçırdı

90+5'te kahreden gol! Galibiyeti saniyelerle kaçırdılar
Atletico Madrid talip oldu! Fenerbahçe'de yedinci ayrılık yolda

Atletico Madrid talip oldu! Yedinci ayrılık yolda