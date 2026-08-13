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Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 1. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Fatih Tekke yönetiminde devam etti. Antrenmanda dinamik ısınma, rondo ve taktik çalışmaları yapıldı. Hazırlıklar yarın tamamlanacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından rondo çalışması yaptı. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA
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