Trabzonspor KAP'a bildirdi, 3 sezon daha kalacak

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Yapılan açıkla da Avcı'ya 25 milyon TL garanti ücret ödeneceği duyuruldu.

Trabzonspor, 2020-2021 sezonundan itibaren takımın Teknik Direktörlük koltuğuna yerli teknik adam Abdullah Avcı'yı getirmişti. Son dönemde eleştirilerin odağı olan yerli teknik adamın, sözleşmesinin uzatıldığı öğrenildi. Bordo-mavili ekip Abdullah Avcı ile 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attıklarını KAP'a bildirdi. Trabzonspor, Abdullah Avcı'ya bu sezon 25 milyon TL ödeneceğini açıkladı.

3 YIL DAHA YOLA DEVAM EDİLECEK

Teknik Patron Abdullah Avcı ile 3 yıl daha yeni mukavele imzalayan Trabzonspor, KAP'a yaptığı bildiride " Şirketimiz ile Teknik Direktörümüz Sayın Abdullah Avcı arasındaki mevcut sözleşmenin 2022-23 futbol sezonuna ait mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre; Sayın Avcı'ya, 2022-23 futbol sezonunda 25.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. 2023/2024 ve 2024/2025 futbol sezonlarında, bir önceki sezon ödenen garanti ücretin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak, ''bir önceki yılın aynı ayına göre değişim tablosunda" yer alan Temmuz ayı oranları dikkate alınarak bulunacak (TÜFE+ÜFE)/2 oranında arttırılacaktır." şeklinde duyurdu.

AVRUPA KUPALARINDAKİ BAŞARISIZLIKTAN DOLAYI ELEŞTİRİLİYORDU

59 yaşında bulunan Teknik Direktör Abdullah Avcı, bu sezon takımın başında çıktığı Şampiyonlar Ligi Play-off mücadelesinde karşılaştığı Kopenhag'a elenmiş ve Avrupa Ligi mücadelelerinde oynanan kötü oyundan sorumlu tutulmuştu. Abdullah Avcı'ya kesilen başarısızlığın faturası sonrası yoların ayrılması ihtimali konuşulmuştu.