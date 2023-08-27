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Trabzonspor, Kadın Futbol Süper Ligi'nde galibiyetle başladı

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor, Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 1-0 yenerek lige galibiyetle başladı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 1-0 yendi.

Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarının 61. dakikasında Trabzonspor, orta saha oyuncusu Aida Hadziç'in plase vuruşuyla golü buldu.

Bordo-mavililer, Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 1-0 yenerek lige galibiyetle başladı.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor

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