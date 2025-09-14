Haberler

Trabzonspor, Kadıköy'de 10 kişi

Trabzonspor, Kadıköy'de 10 kişi
Trabzonspor forması giyen Okay Yokuşlu, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faulün ardından VAR incelemesi sonucu doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında ezeli rakiplerinden Trabzonspor'u konuk etti.

OKAY'DAN KEREM'E FAUL

Maça iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 10 kişi kaldı. Mücadelenin 17. dakikasında Trabzonsporlu futbolcu Okay Yokuşlu, orta sahada Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Sarı-lacivertliler, bu pozisyonda kırmızı kart itirazında bulundu.

Trabzonspor, Kadıköy'de 10 kişi

TRABZONSPOR 10 KİŞİ

Hakem Ozan Ergün, VAR'ın kendisini monitöre çağırmasının ardından ekrana gitti ve pozisyonu izlemesinin ardından Okay Yokuşlu'ya kırmızı kart gösterdi. Bordo-mavililer, zorlu deplasmanda 10 kişi kaldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNiyazi Işık:

Valla feneri tebrik etmek lazım, fena oynuyor, hele yeni transfer Ozan Ergün mükemmel, kimden aldılar acaba, yabancıdan hemde yerliye geçmişler... Sanırım o sene bu sene

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Bu amk yapısı kime oynuyor acaba

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
