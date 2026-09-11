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Trabzonspor ile Konyaspor, Süper Lig'de 51’inci randevuda

Trabzonspor ile Konyaspor, Süper Lig'de 51’inci randevuda
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TRABZONSPOR ile Konyaspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında yarın oynayacakları maçla ligde 51’inci kez karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR ile Konyaspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında yarın oynayacakları maçla ligde 51'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 50 maçta Trabzonspor'un 25, Konyaspor'un 13 galibiyeti bulunurken 12 maç berabere sonuçlandı.

Trabzonspor Süper Lig'in 5'inci haftasında yarın Konyaspor'un konuğu olacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçta hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. Trabzonspor 7 puanla 4'üncü sırada yer alırken, ev sahibi Konyaspor'un geride kalan 4 haftada henüz puanı bulunmuyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki rekabet 2'nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 50'si Süper Lig, 10'u 2'nci lig ve 7'si Türkiye Kupası olmak üzere 67 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 32, Konyaspor'un 16 galibiyeti bulunurken 19 maç da berabere sonuçlandı. İki takım en son 2025-26 sezonu Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelmiş ve maçı 2-1 kazanan Trabzonspor kupaya uzanan taraf olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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