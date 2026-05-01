Trabzonspor ile Göztepe 32. kez karşı karşıya

TRABZONSPOR ile Göztepe Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın yapacakları maçla 32'nci kez karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR ile Göztepe Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın yapacakları maçla 32'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 31 maçta Trabzonspor'un 14, Göztepe'nin 6 galibiyeti bulunurken, 11 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.00'da başlayacak maçta hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Süper Lig'de 65 puanla 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor, galip gelerek zirvedeki yerini koruma amacında. 51 puanla 6'ncı sırada yer alan konuk ekip Göztepe ise deplasmandan puan ya da puanlar alarak Avrupa'ya gitme şansını yakalamak istiyor.

TRAZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Göztepe takımları arasındaki rekabet 1974 yılında Süper Lig maçıyla başladı. İki takım o günden bugüne kadar 31'i Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere 35 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçlardan Trabzonspor'un 18, Göztepe'nin 6 galibiyeti bulunurken 11 maç ise berabere sonuçlandı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda Göztepe filelerine 56 gol gönderirken, kalesinde 29 gol gördü.

