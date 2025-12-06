Trabzonspor, Göztepe'yi yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor

TRABZONSPOR, Göztepe'yle Süper Lig'in 15'inci haftasında yarın yapacakları maçla 31'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 30 maçta Trabzonspor'un 13, Göztepe'nin 6 galibiyeti bulunurken, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Bordo mavililer bu maçtan 3 puan alıp zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 15'inci haftasında yarın Göztepe'nin konuğu olacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak olan maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Süper Lig'de 31 puanla 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor galip gelerek zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor. 26 puanla 4'üncü sırada yer alan ev sahibi ekip Göztepe ise sahasından galibiyetle ayrılarak zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

TRAZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Göztepe takımları arasındaki rekabet 1974 yılında Süper Lig maçıyla başladı. İki takım o günden bugüne kadar 30'u Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere 34 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçlardan Trabzonspor'un 17, Göztepe'nin 6 galibiyeti bulunurken 11 maç ise berabere sonuçlandı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda Göztepe filelerine 54 gol gönderirken, kalesinde 28 gol gördü.