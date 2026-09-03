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Trabzonspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trabzonspor, Süper Lig 4. haftada sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki antrenmanda pas, rondo ve dar alan çift kale maç yapıldı. Yeni transfer Franculino Dju da idmanda yer aldı. Takım, yarınki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve rondo çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Yeni transfer Franculino Dju da bordo-mavililerin idmanında yer aldı.

Trabzonspor, yarınki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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