İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha
Depremin şiddeti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kamerasına yansıdı

Depremin şiddetinin en net görüntüsü! Dehşet anları köprü kamerasında
Naci Görür: İstanbul'da 7'den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47

Naci Görür İstanbul depremi için ilk kez bu kadar net konuştu
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep'te oynanacak

Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu

Trabzonspor Genç Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde Finale Yükseldi

Trabzonspor Genç Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde Finale Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg'u 2-1 yenerek finale çıkma başarısı gösterdi. Kulübün genel saymanı Derviş Köz, bu başarının Trabzonspor Futbol Akademisi'nin alt yapısına verilen önemin bir göstergesi olduğunu belirtti.

UEFA Gençlik Ligi yarı final karşılaşmasında Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 yenen Trabzonspor Kulübünün genel saymanı ve yönetim kurulu üyesi Derviş Köz, "Çocuklar, Trabzonspor Futbol Akademisi'nde yetişen çocuklar. Yaklaşık 7-8 yıldır bir aradalar. Bu projenin de kulüp başkanımızın altyapıya ne kadar önem verdiğinin göstergesi." dedi.

Maçın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Köz, finale yükselerek inanılmaz duygular yaşadıklarını söyledi.

Köz, gelen başarının önemli bir projeye ait olduğuna dikkati çekerek, "Çocuklar, Trabzonspor Futbol Akademisi'nde yetişen çocuklar. Yaklaşık 7-8 yıldır bir aradalar. Bu projenin de kulüp başkanımızın altyapıya ne kadar önem verdiğinin göstergesi. Bu bir zaman, bu bir süreç." diye konuştu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın altyapıya verdiği öneme değinen Köz, "Bu bir zaman, bu bir süreç. Onun neticesinde bugün ilk defa tüm kategorilerde Türkiye Cumhuriyeti'nin futbol anlamında bütün kategorilerinde ilk defa bir takımı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldı. Bununla gurur duymamak mümkün değil. Az önce soyunma odasında Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat aradı. Duygulandık tabii, çok güzel şeyler söyledi. Çocuklar Cumhurbaşkanımız aradıktan sonra ne yaptıklarının farkına orada vardılar." ifadelerini kullandı.

Köz, 28 Nisan Pazartesi günü final karşılaşmasına çıkacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Biz Barcelona'nın çıkmasını temenni ediyoruz iki bordo mavi takımın oynaması için. Allah hangisini nasip ederse hakkımızda hayırlısı olsun. Tüm Türk taraftarlara teşekkür ediyorum. Küçük bir stadyum, buranın dışarısı bile doldu. Müthiş bir güç ve enerji verdi bize. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Mutluluk duyuyoruz, büyük bir başarı elde ettik."

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.