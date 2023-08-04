Trabzonspor, genç oyuncuların sözleşmesini uzattı

Trabzonspor, altyapıdan A takıma yükselen gençler Arif Boşluk ve Ali Şahin Yılmaz'la sözleşme yeniledi. Arif Boşluk 2028 yılına kadar, Ali Şahin Yılmaz ise 2027 yılına kadar Trabzonspor ile sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, altyapıdan A takıma yükselen gençlerde Arif Boşluk ve Ali Şahin Yılmaz'la sözleşme yeniledi.

Trabzonspor'da eski teknik direktör Abdullah Avcı döneminde A takıma yükselen akademi oyuncularından sol bek Arif Boşluk ve takımın yeni hocası Nenad Bjelica'nın takıma dahil ettiği stoper Ali Şahin Yılmaz'ın sözleşmeleri uzatıldı. Genç savunmacılar için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan, Genel Sayman Sami Karaman, Yönetim Kurulu Üyeleri Ceyhun Eskici ve Hüseyin Ekşi'nin katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Trabzonspor'la 2027 yılına kadar sözleşme uzatan genç Ali Şahin Yılmaz da, "Bordo mavili formayı uzun yıllar giymek istiyorum. Çocukluğumdan beri fanatiği olduğum kulübüm Trabzonspor'da sözleşmemi uzattığım için çok mutlu ve gururluyum. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur" diye konuştu.