Trabzonspor Gaziantep FK Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla Gaziantep'e gitti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra özel bir uçakla Gaziantep'e gitti.

KADRODA 7 EKSİK

Trabzonspor'un 22 kişiden oluşan Gaziantep FK maç kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Malheiro, Barisic, Arif Boşluk, Eren Elmalı, Serdar Saatçi, Batagov, Stefano Denswil, Lunstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Mendy, Bardhi, U.Güneş, Cham, Nwakaeme, Cihan Çanak, Draguş, Umut Bozok, Banza"

Bordo-mavililerin deplasman kafilesinde Orsic, Poyraz Efe, Ali Şahin, sakatlıkları bulunan Enis Destan, Hüseyin Türkmen, Stefan Savic ile kırmızı kart cezalısı Edin Visca yer almadı.