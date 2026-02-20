Haberler

Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmaları ile başlayıp taktik oyunlarla sona erdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yapıldı.

Rondo ile devam eden antrenman, taktik oyunla sona erdi.

Bordo-mavililer, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA / Enes Sansar
