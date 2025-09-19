Haberler

Trabzonspor, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanla tamamladı.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını bu akşam 16.00'da yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Spiker Ece Üner'in yargılandığı davada karar

Ünlü spikerin yargılandığı davada karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahkemeden ameliyatı yarıda bırakıp hemşire ile ilişkiye giren doktor hakkında skandal karar

Doktor ameliyatı yarıda bırakıp hemşire ile ilişkiye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.