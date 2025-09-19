Trabzonspor, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını bu akşam 16.00'da yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdi.
