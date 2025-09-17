Haberler

Trabzonspor, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Güncelleme:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda dar alanda oyun ve taktik çalışmaları yapıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, dar alanda oyunun ardından taktik çalışmayla idmanı tamamladı.

Bordo-mavililer, yarın saat 16.00'daki çalışmayla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor
