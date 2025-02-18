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Trabzonspor, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maç için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda takım, pas çalışmaları ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda pas ve topa sahip olma çalışan futbolcular, taktik çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Bordo-mavililer, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
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