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Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı Savic'in golüyle 1-0 önde tamamladı

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı Savic'in 45+2. dakikadaki golüyle 1-0 önde tamamladı. Salah'ın kullandığı köşe atışında Muçi'nin arkaya çıkardığı topu Savic'in filelere göndermesiyle soyunma odasına avantajlı gitti.

Stat: Papara Park

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral, Osman Gökhan Bilir

Trabzonspor : Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Melih Kabasakal, Fabinho, Muçi, Salah, Saviolo, Onuachu

Gaziantep Fk : Ataberk Dadakdeniz, Perez, Sylla, Efe Sarıkaya, Kerim Çalhanoğlu, Bacuna, Sorescu, Gidado, Camara, Kozlowski, Stewart

Gol: Dk. 45+2 Savic ( Trabzonspor )

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

7. dakikada Gidado'nun pasında savunmanın arkasına sarkan Sorescu'nun şutunda, top az farkla üstten auta gitti.

10. dakikada Muçi'nin soldan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun gelişine şutunda, top auta çıktı.

25. dakikada Bacuna'nın uzak mesafeden şutunda, kaleci Onana üzerine gelen topu kontrol etti.

34. dakikada Kerim Çalhanoğlu'nun soldan pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Sorescu'nun şutunda, kaleci Onana topu önledi.

36. dakikada ceza alanı sol tarafında Pina'dan sıyrılan Camara'nın şutunda, kaleci Onana topu çeldi.

39. dakikada Cabral'ın soldan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

45+1. dakikada Muçi'nin pasında Saviolo'nun ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Ataberk Dadakdeniz topu kornere çeldi.

45+2. dakikada Trabzonspor öne geçti. Salah'ın soldan kullandığı köşe atışında ön tarafta Muçi, topu arkaya doğru çıkardı. Savic de önüne gelen meşin yuvarlağı dokunarak filelere gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
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