Trabzonspor, Galatasaray zaferinin ardından düşüşe devam ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de elde ettiği Galatasaray galibiyeti sonrası düşüş yaşıyor. Bordo-mavililer, sezonun en kritik virajında yaşadığı puan kayıplarıyla önemli fırsatları teperken, son 4 maçta 9 puan kaybetti.

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, sezonun en kritik dönemlerinden birinde ivme kaybı yaşıyor. Galatasaray karşısında alınan moral yüklü galibiyetin ardından bordo-mavililer, ligde beklenen çıkışı sürdüremedi ve son haftalarda puan kayıplarıyla kazanma alışkanlığından uzaklaştı.

Son olarak sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, sadece 3 puan değil; aynı zamanda istikrar görüntüsünü de kaybetti.

Galibiyetin devamı gelmedi

Galatasaray karşısında elde edilen galibiyet, Trabzonspor adına sezonun dönüm noktalarından biri olarak görülse de bu zaferin devamı gelmedi. Bordo-mavililer, o karşılaşmanın ardından çıktığı maçlarda istenen sonuçları almakta zorlandı.

Trabzonspor, sarı-kırmızılı ekip karşısında aldığı galibiyet sonrası oynadığı Alanyaspor ve Başakşehir maçlarından 1-1'lik skorlarla ayrılırken, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Son olarak evinde ağırladığı Göztepe karşısında da 1-1'lik sonuçla sahadan ayrılan bordo-mavililer, son 4 haftada 9 puan kaybederek zirve yarışında yara aldı.

İç sahada da dış sahada da puan kaybı

Trabzonspor, son haftalarda hem deplasmanda hem de iç sahada yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekti. Bordo-mavililer, Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Konyaspor'a ise 2-1 mağlup oldu. Karadeniz ekibi bu iki dış saha maçında 5 puan bıraktı.

Evinde oynadığı Başakşehir ve Göztepe karşılaşmalarında da 1-1'lik skorlarla sahadan ayrılan Trabzonspor, iç sahada ise 4 puan kaybı yaşadı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
