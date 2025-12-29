Haberler

Trabzonspor, Süper Kupa mesaisinde kuvvet çalıştı

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde Galatasaray ile oynayacağı maç için hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı. Antrenmanlarda oyuncular kuvvet çalışması yaptı.

TRABZONSPOR, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde Gaziantep'te oynanacak Galatasaray maçının hazırlıklarını bu sabah saat 10.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.

Bordo mavililer, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

