Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON , TRABZONSPOR, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışmasıyla sona erdi.

Bordo mavililer, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.