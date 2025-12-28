Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde karşılaşacağı Galatasaray maçı için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.
TRABZONSPOR, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışmasıyla sona erdi.
Bordo mavililer, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
