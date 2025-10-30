Haberler

Trabzonspor, Galatasaray Karşısında Galibiyet Arıyor

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Galatasaray ile oynayacağı maçta, İstanbul'un büyük üç rakibine karşı 727 gün aradan sonra galibiyet elde etmeye çalışacak. Son 10 karşılaşmada yalnızca 1 beraberlik ve 9 yenilgi alan Bordo-mavililer, Abdullah Avcı döneminden bu yana büyük maçlarda galip gelemedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısındaki maçlarda 727 gün aradan sonra galibiyet elde etmeye çalışacak.

İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı.

Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri karşısında çıktığı son 10 lig müsabakasında 1 beraberlik ve 9 yenilgiyle galibiyet göremedi.

Son galibiyet Avcı ile

Trabzonspor, büyük maçlarda son galibiyetini teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde aldı.

Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunun 11. haftasında İstanbul'da Fenerbahçe karşısında 3-2 galip gelerek son büyük galibiyetini yaşadı.

Karadeniz ekibi, daha sonra görev yapan Şenol Güneş ve Fatih Tekke yönetiminde büyük maçlarda galibiyet elde edemedi.

Son 10 karşılaşma

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının ardından 2023-2024 sezonunda Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, geçen sezon ise Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe'ye evinde 3-2, İstanbul'da oynadığı maçlarda ise Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1, iç sahada sarı-kırmızılı takıma 2-0 yenilerek 11 sezon sonra bu maçları galibiyetsiz kapadı.

Trabzonspor, bu sezon oynadığı ilk büyük karşılaşmasında ise İstanbul'da Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.

İki kupa finalini de kaybetti

Ligde bu rakiplerine karşı son 10 karşılaşmasını kazanamayan Trabzonspor, bu süreçte iki kez Ziraat Türkiye Kupası finalini kaybetti.

Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'a 3-2, geçen sezon da Galatasaray'a Gaziantep'te 3-0 mağlup olarak kupa sevinci yaşayamadı.

Trabzonspor, böylece üç büyük rakibine karşı oynadığı son 12 resmi karşılaşmada bir beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
