Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 yenerek Salah'ın golleriyle kazandı

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STAT: Papara Park

HAKEMLER: Batuhan Kolak, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil,

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic (Dk. 88 Cenk Özkacar), Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Melih Kabasakal, Salah (Dk. 88 Aral Şimşir), Muçi (Dk. 59 Ozan Tufan), Saviolo (Dk. 73 Cabral), Dju (Dk. 59 Onuachu)

GALATASARAY: Uğurcan Çakır, Sallai (Dk. 74 Kazımcan Karataş), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 68 Eren Elmalı), Torreira (Dk. 68 Ugochukwu), Sara (Dk. 68 Batrakov), Sane, Yunus Akgün, Leao, Deniz Gül (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz)

GOLLER: Dk. 4, Dk. 44 ve Dk. 80 Salah, Dk. 39 Saviolo, ( Trabzonspor ) -

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 72 Teknik Direktör Okan Buruk, Dk. 83 Ugochukwu ( Galatasaray )

SARI KARTLAR: Muçi, Savic, Salah, Onana ( Trabzonspor ) - Sane ( Galatasaray )

Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ncı hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti.

4'üncü dakikada Jakobs'un kullandığı taç atışında Mustafa Eskihellaç'ın uzaklaştırdığı top orta sahanın gerisinde Salah'ın önünde kaldı. Topu sürerek ceza sahsına giren Salah'ın vuruşundan top ağlarla buluştu: 1-0.

9'uncu dakikada Pina'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Salah'ın vuruşu direğin dibinden dışarı çıktı.

18'inci dakikada Sara'nın kullandığı kornerde Abdülkerim Bardakcı'nın kafa ile çıkardığı topa Sanchez kafayla vurdu fakat meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

35'inci dakikada Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda savunmada bulunan Pina'nın ters vuruşunda top kaleye yöneldi. Dju müdahalesiyle topu çizgiden çıkardı.

37'nci dakikada Jakobs'un ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta Onana'nın dokunduğu top direkten dışarı çıktı.

39'uncu dakikada Salah'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Saviolo'nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

42'nci dakikada Muçi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dju'nun vuruşunda top auta çıktı.

44'üncü dakikada savunmada Sanchez'den topu kapan Dju topla ceza sahasına girerek Salah'a pasını attı. Salah'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.

Maçın ilk yarısı Trabzonspor'un 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

50'nci dakikada Sallai'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Onana topu çıkardı.

60'ıncı dakikada Saviolo'nun vuruşunda savunmaya çarpan top kaleye yöneldi. Uğurcan Çakır'ın müdahale ettiği top kornere çıktı.

75'inci dakikada Salah'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa yükselen Onuachu'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.

80'inci dakikada Ozan Tufan'ın savunmadan pasında orta sahada topla buluşan Salah, topu sürerek ceza sahasına girdi yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0.

83'üncü dakikada Ugochukwu ile ikili mücadeleye giren Ozan Tufan yerde kaldı. Maçın hakemi Batuhan Kolak, Ugochukwu'ya sarı kart gösterdi. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Ugochukwu'ya kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşma Trabzonspor'un 4-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

THOMAS REIS İLK MAÇINDA

Fatih Tekke'nin istifasından sonra teknik direktörlük koltuğuna oturan Thomas Reis Galatasaray derbisi ile Papara Park'ta ilk maçına çıktı.

REİS'TEN 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig'de 1-0 kaybedilen Konyaspor maçının ardından kadroda 3 değişiklik yaptı. Ozan Tufan, Aral şimşir, Onuachu maça yedek kulübesinde başladı. Bu isimlerin yerine, Melih Kabasakal, Saviolo ve Dju ilk 11'de maça başladı.

ELA İÇİN BALON BIRAKILDI

Kanser hastası olan ve yakın zamanda hastalığını yenen minik Ela için Biriniz Bin Olsun Derneği ile birlikte bir etkinlik düzenlendi. Maç öncesinde Papara Park'ta binlerce balon gökyüzüne bırakıldı.

TARAFTARLARDAN MAÇA YOĞUN İLGİ

Mücadeleye yoğun ilgi gösteren Trabzonspor taraftarları tribünlerin büyük bölümünü doldururken, Galatasaraylı futbolseverler de kendilerine ayrılan misafir takım tribününü tamamen doldurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı