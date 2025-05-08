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Trabzonspor, Galatasaray'a Karşı Galibiyet Hasretini Bitirmek İstiyor

Trabzonspor, Galatasaray'a Karşı Galibiyet Hasretini Bitirmek İstiyor
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Trabzonspor, 8 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak için cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek. Son galibiyetini 2023 tarihinde Fenerbahçe'ye karşı alan Karadeniz ekibi, bu süreçte sadece 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor ; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 8 maçlık galibiyet hasretini cumartesi günü sarı-kırmızılıları yenerek sonlandırmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, cumartesi günü saat 19.00'da Galatasaray'ı konuk edecek. Bordo-mavililer, 2024 yılının ocak ayından itibaren Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşmalarda istediği sonuçları alamıyor. Karadeniz ekibi, söz konusu takımlara karşı son galibiyetini, 4 Kasım 2023 tarihinde son olarak İstanbul'da Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek almıştı.

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde bu özlemini sonlandırmak istiyor. Bu üç takımına karşı 2024 yılını galibiyetsiz geçiren Karadeniz ekibi, 2025 yılında ise bu hasreti uzatmak istemiyor. Bordo-mavililer, bu takımlarla oynadığı son 8 maçta 7 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Trabzonspor'un, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı son 8 maç ve sonuçları şöyle:

21 Ocak 2024

Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 5

4 Şubat 2024

Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 0

17 Mart 2024

Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 3

15 Eylül 2024

Trabzonspor: 1 - Beşiktaş: 1

3 Kasım 2024

Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 3

16 Aralık 2024

Galatasaray: 4 - Trabzonspor: 3

15 Şubat 2025

Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 1

6 Nisan 2025

Fenerbahçe: 4 - Trabzonspor: 1 - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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