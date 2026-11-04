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Trabzonspor, Freiburg maçıyla Avrupa kupalarındaki 160. karşılaşmasına çıkacak

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Trabzonspor, Freiburg maçıyla Avrupa kupalarındaki 160. karşılaşmasına çıkacak
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında yarın saat 20.45'te evinde Freiburg'u konuk edecek ve Avrupa kupalarındaki 160. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavliler, yaklaşık 29 yıl sonra Avrupa kupalarında bir Alman ekibiyle karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Alman ekibi Freiburg'u konuk edecek olan Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 160. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, 29 yıl aradan sonra Almanya temsilcisi ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında Trabzonspor, yarın saat 20.45'te evinde Freiburg ile karşılaşacak. Avrupa kupalarında bugüne kadar 159 karşılaşma oynayan Trabzonspor, bu müsabakaların 58'sinden galibiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, 62 maçta mağlup olurken 39 karşılaşmada ise rakipleriyle berabere kaldı.

1976-1977 sezonunda başlayan Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 99, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 10 maç oynayan bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmalarda 200 gol atarken kalesinde 216 gol gördü.

Konferans ligi'nde 11. maç

Trabzonspor, Freiburg karşılaşmasıyla UEFA Konferans Ligi'nde 11. kez sahne alacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki üçüncü büyük organizasyonunda ilk olarak 2021-2022 sezonunda Norveç temsilcisi Molde ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne kadar oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Bu karşılaşmalarda 13 gol atan Karadeniz ekibi, kalesinde 14 gol gördü.

29 yıl sonra Alman rakip

Trabzonspor, Freiburg karşılaşmasıyla yaklaşık 29 yıl sonra Alman ekibine karşı Avrupa kupalarında mücadele edecek. Bordo-mavililer, son olarak 30 Eylül 1997'de UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya ekibi Bochum ile karşılaştı.

Alman ekipleri karşısında Trabzonspor

Trabzonspor, Avrupa kupalarında Alman ekipleri Kaiserslautern, Schalke 04 ve Bochum ile oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, tek galibiyetini 1997 yılında sahasında Bochum'u 2-1 mağlup ederek elde etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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