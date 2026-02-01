Haberler

Trabzonspor, Fethiyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Fethiyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında 3 Şubat'ta Fethiyespor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Takım, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman yaptı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında 3 Şubat'ta sahasında Fethiyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma çalışması yaptı. Rondo ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
