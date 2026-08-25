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Trabzonspor, Ferencvaros rövanşı için hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Ferencvaros rövanşı için hazırlıklarını sürdürüyor
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanşında deplasmanda Ferencvaros ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Yeni transfer Fabinho takımla çalıştı. Yarın Macaristan'a gidecek bordo-mavililer, tur için sahaya çıkacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında deplasmanda Ferencvaros ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma ile başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışması gerçekleştirdi. Takımın yeni transferi Fabınho'da takımla birlikte antrenmanda yer aldı.

Yarın Macaristan'a gidecek olan Trabzonspor, Ferencvaros karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak. Bordo-mavililer, maçın oynanacağı Ferencvaros Stadyumu'nda TSİ 20.00'de gerçekleştireceği antrenmanla son çalışmasını yapacak.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Ferencvaros'a sahasında 1-0 mağlup olan Trabzonspor, rövanş karşılaşmasında tur için mücadele edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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