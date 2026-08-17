Trabzonspor-Ferencvaros Biletleri Satışa Çıktı
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor ile Macaristan temsilcisi Ferencvaros arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri, satışa çıkarıldı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor ile Macaristan temsilcisi Ferencvaros arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri, satışa çıkarıldı.
Bordo-mavili taraftarlar, Atatürk Alanı'ndaki bilet satış noktası önünde yoğunluk oluşturdu.
Karşılaşma, 20 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta oynanacak.
Kaynak: AA