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Trabzonspor-Ferencvaros maçının ardından

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- Ferencvaros Teknik Direktörü Balazs Borbely: "Buradan iyi bir sonuçla ayrıldık"

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor'u 1-0 yenen Macaristan'ın Ferencvaros ekibinde teknik direktör Balazs Borbely, rakipleri karşısından iyi bir sonuçla ayrıldıklarını söyledi.

Borbely, Papara Park'ta düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı topa sahip olduklarını belirterek, "Gol atma sebebimiz de buydu. İlk devre iyi olan taraf bizdik. İkinci yarı rakibin değişiklikleri oldu ve bizi kendi alanımıza hapsetmeye başladılar. Rakip oyuncu değiştirdikçe sahaya kalite geldi. Rakip takımı yargılayamam ancak benim takımım çok disiplinliydi ve onlardan memnunum. Buradan iyi bir sonuçla ayrıldık." ifadelerini kullandı.

Macaristan'da oynanacak rövanş maçına ilişkin de Borbely, "Rövanşta ne olacağını tahmin etmek zor. İkinci maçta da bu skoru koruyup başarmak istiyoruz. Evimizde taraftarımızın desteği ile turu geçmek istiyoruz. Şu an tamamen buna odaklanmalıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA
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