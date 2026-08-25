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Trabzonspor Ferencvaros Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor Ferencvaros Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında Ferencvaros ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transfer Fabinho ilk antrenmana çıktı. Yarın TSİ 20.00'de Groupama Arena'da maç oynanacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 27 Ağustos Perşembe günü Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular dinamik ısınma gerçekleştirdi.

5'e 2 devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili ekip, hazırlıklarını yarın TSİ ile 20.00'de karşılaşmanın oynanacağı Groupama Arena'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Öte yandan Trabzonspor'un yeni transferi Brezilyalı futbolcu Fabinho da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Kaynak: AA
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