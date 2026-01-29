Haberler

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Konyaspor forması giyen Umut Nayir'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Transfer karşılığında Kazeem Olaigbe ve Rayyan Baniya'yı Konyaspor'a göndermeyi planlayan bordo-mavililer, kulüpler arasındaki anlaşmanın ardından Umut Nayir ile sözleşme görüşmelerine başladı. Bu sezon Konyaspor formasıyla 21 maça çıkan ve 8 gol, 4 asistlik performans sergileyen Nayir'in transferi kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

  • Trabzonspor, Konyaspor forması giyen 32 yaşındaki santrfor Umut Nayir ile anlaşmaya vardı.
  • Trabzonspor, Umut Nayir transferi karşılığında Kazeem Olaigbe ve Rayyan Baniya'yı Konyaspor'a gönderecek.
  • Umut Nayir, bu sezon Konyaspor formasıyla 21 maçta 8 gol ve 4 asist yaptı.

Trabzonspor, Konyaspor forması giyen Umut Nayir ile anlaşmaya vardı; bordo-mavililer bu transfer karşılığında iki futbolcusunu yeşil-beyazlı kulübe verecek.

TRABZONSPOR, UMUT NAYİR İÇİN ANLAŞTI

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Süper Lig'in tecrübeli golcülerinden Umut Nayir'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, Konyaspor forması giyen 32 yaşındaki santrforla el sıkıştı.

TAKAS FORMÜLÜ DEVREDE

HT Spor'un haberine göre Trabzonspor, Umut Nayir transferi karşılığında Kazeem Olaigbe ve Rayyan Baniya'yı Konyaspor'a gönderecek. Anlaşma kapsamında yeşil-beyazlı kulübün, iki oyuncunun bonservisi için Trabzonspor'a para ödeyeceği ve ayrıca sonraki satıştan yüzde 50 pay vereceği ifade edildi.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Kulüpler arasındaki mutabakatın ardından Trabzonspor yönetimi, Umut Nayir ile sözleşme görüşmelerine başladı. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Konyaspor formasıyla 21 maça çıkan Umut Nayir, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli santrfor, kariyerinde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giydi. Beşiktaş'ta 30 maçta 6 gol atan Nayir, Fenerbahçe'de ise 13 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

