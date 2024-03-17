Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının İlk Yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekip Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçtan dakikalar da verildi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekip Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Tadic'in pasında topla buluşan Fred'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 0-1
20. dakikada Szymanski'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topa Tadic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
37. dakikada Trezeguet'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Pepe, meşin yuvarlağı Enis Destan'a çıkardı. Ondan önce müdahale eden Ferdi Kadıoğlu mutlak golü önledi.
45+4. dakikada Tadic'in ceza sahası yayı üzerine gönderdiği topla buluşan Fred, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre İyisoy, Kerem Ersoy
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Fernandez, Denswill, Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir, Visca, Trezeguet, Pepe, Enis Destan
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Baniya, Bardhi, Umut Bozok, Fountas, Kerem Şen, Umut Güneş, Göktan Gürpüz, Arif Boşluk, Orsic
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski,Tadic, Dzeko
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Batshuayi, Oosterwolde, Miha Zajc, Serdar Dursun, Zeki Dursun
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Fred (dk. 13 ve 45+4) (Fenerbahçe) - TRABZON