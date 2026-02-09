Haberler

Fenerbahçe karşılaşmasına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak

Fenerbahçe karşılaşmasına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Lig maçı için Fenerbahçe taraftarlarının stada girişine izin verilmedi. Karar, Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alındı.

SÜPER Lig'in 22'nci haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçına konuk takımın taraftarlarının stada alınmamasına karar verildi.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Tahir Şahin başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre toplantıda, ev sahibi kulübün talebi üzerine karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların stada alınmaması uygun görüldü.

Gerekli güvenlik önlemlerinin de görüşüldüğü toplantıda stadyum çevresinde, taraftarların sorun yaşamaması adına Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve bordo-mavili kulüp yetkililerince gerekli trafik düzenlemeleri için yaptıkları çalışmalar da paylaşıldı.

Vali Şahin, trafik yoğunluğunun minimize edileceğini, taraftarların futbola odaklanacağı bir futbol akşamı yaşayacağına inandığını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık

"O ülke vurulmadan birkaç saat önce ABD bize haber verdi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu

MYK'ya ara verdi, Türkiye'nin konuştuğu belediye başkanını aradı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayrılık adım adım yaklaşıyor! Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa'sı 48 dakika 10 kişi oynayan rakibine de kaybetti

48 dakika 10 kişi oynayan rakibine de kaybetti
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Şeyma Subaşı'nın kelle paça çorbasına verdiği isme bakın

İşi gücü bırakıp kelle paça çorbasına yeni isim buldu
Galatasaray, Barcelona'dan istedi! 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş

30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş
Ayrılık adım adım yaklaşıyor! Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa'sı 48 dakika 10 kişi oynayan rakibine de kaybetti

48 dakika 10 kişi oynayan rakibine de kaybetti
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi

Fenerbahçe fişi ilk yarıda çekti