Fenerbahçe karşılaşmasına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak

SÜPER Lig'in 22'nci haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçına konuk takımın taraftarlarının stada alınmamasına karar verildi.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Tahir Şahin başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre toplantıda, ev sahibi kulübün talebi üzerine karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların stada alınmaması uygun görüldü.

Gerekli güvenlik önlemlerinin de görüşüldüğü toplantıda stadyum çevresinde, taraftarların sorun yaşamaması adına Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve bordo-mavili kulüp yetkililerince gerekli trafik düzenlemeleri için yaptıkları çalışmalar da paylaşıldı.

Vali Şahin, trafik yoğunluğunun minimize edileceğini, taraftarların futbola odaklanacağı bir futbol akşamı yaşayacağına inandığını kaydetti.