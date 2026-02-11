Haberler

Bordo-mavililer taktik çalıştı

Bordo-mavililer taktik çalıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Süper Lig'in 22'nci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 22'nci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün saat 13.00'te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi.

Rondo ile devam eden antrenman taktiksel çalışma ile sona erdi.

Bordo mavili takım, hazırlıklarına yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'ın burnu kanadı

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'a sert darbe
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı

Adını tarihe altın harflerle yazdırdıktan sonra kendini tutamadı
TFF'den Fenerbahçe'nin Asensio talebine ret

TFF'den Asensio'ya izin yok
'Anam anam benim evim' diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı

"Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'ın burnu kanadı

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'a sert darbe
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
ABD'de uçuşlar 10 günlüğüne durduruldu: 11 Eylül'den beri görülmemiş durum

11 Eylül'den bu yana görülmemiş durum! Tüm uçuşlar 10 gün yasaklandı