Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maç için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma ve oyun çalışmaları yaptı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, ilk bölümde dinamik ısınma gerçekleştirdi.
5'e 2 ve dar alanda oyunla devam eden idman, çift kale maçın ardından sona erdi.
Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor