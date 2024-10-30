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Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
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Trabzonspor, 3 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanlar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştiriliyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda, topla teknik ısınma ve sprint çalışması yaptı.

Antrenman, dar alanda oyun ile tamamlandı.

Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor

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