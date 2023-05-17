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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti

Spor Haberleri

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti.

- Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti

TRABZON - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayan Trabzonspori 22 kişilik oyuncu kafilesi ile İstanbul'a gitti. Bordo-mavili kafilede Yusuf Yazıcı, tedavileri süren Dorukhan Toköz ve Stefano Denswil ve Konyaspor maçında kırmızı kart gören Anastasios Bakasetas kafilede yer almadı.

Trabzonspor'un, Fenerbahçe maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Larsen, Serkan Asan, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Marek Hamsik, Siopis, Abdülkadir Ömür, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Gbamin, Lahtimi, Lazar Markovic, Trezeguet, Edin Visca, Umut Bozok, MaxiGomez."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tolga Şahin - Spor

Trabzonspor Fenerbahçe İstanbul Spor Haberler

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