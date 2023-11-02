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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmanla bordo mavililer, dinamik ısınma ve antrenman çalışmalarını tamamladı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla İstanbul'a hareket edecek.